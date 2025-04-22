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Ankara 22 Nisan Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 22 Nisan 2025 Salı günü hava durumu, kısmen güneşli ve 9°C sıcaklıkla başlayacak. Gün boyunca hava, az güneşli hale gelecek. En yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık ise 10°C olacak. Bu sıcaklıklar, Nisan ayı için ortalama değerlerin biraz üzerinde seyrediyor.

Ankara 22 Nisan Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

23 Nisan Çarşamba günü muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C ile 8°C arasında değişecek. 24 Nisan Perşembe günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 22°C ile 10°C arasında olacak. 25 Nisan Cuma günü ise zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C ile 7°C arasında değişecek.

Nisan ayı, Ankara'da ortalama 50 mm yağışla birlikte 7 yağmurlu gün ve 10 güneşli gün ile geçiyor. Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 4.3°C ile 16.1°C arasında değişiyor.

Önümüzdeki günlerdeki yağışlı hava koşulları nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar ani su baskınlarına yol açabilir. Su birikintilerinden uzak durmak ve su baskını riski yüksek bölgelerden kaçınmak faydalı olacaktır. Ayrıca, yağışlı günlerde sürüş koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır.

Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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