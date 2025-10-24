HABER

Ankara 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 24 Ekim 2025 Cuma günü sağanak yağışlar bekleniyor. Tüm ilçeleri etkileyecek bu yağışlar, serin bir hava hissi yaratacak. Cumartesi günü güneşli hava yerini bulutlanmaya bırakacak. Pazar günü ise bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 21°C arasında değişecek. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanız, yanınızda şemsiye ve su geçirmez mont bulundurmanız önem taşıyor.

Ankara'da 24 Ekim 2025 Cuma günü aralıklarla sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar, tüm ilçelerde görülecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde kalacak. Ancak, yağışlar nedeniyle serin bir hava hissedilebilir.

Cumartesi günü yer yer güneşli bir hava olacak. Fakat ardından bulutlanma bekleniyor. Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 10°C ile 21°C arasında değişecek.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sağanak yağışlar için yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont da yararlı olabilir. Serin havalarda üşümemek için kat kat giyinmek gerekir. Sıcak içecekler de vücut ısınızı korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Mümkünse rüzgar etkisini azaltacak korunaklı alanlarda zaman geçirin.

