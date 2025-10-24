Ankara 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 24 Ekim 2025 Cuma günü aralıklarla sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar, tüm ilçelerde görülecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde kalacak. Ancak, yağışlar nedeniyle serin bir hava hissedilebilir.

Cumartesi günü yer yer güneşli bir hava olacak. Fakat ardından bulutlanma bekleniyor. Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 10°C ile 21°C arasında değişecek.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sağanak yağışlar için yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont da yararlı olabilir. Serin havalarda üşümemek için kat kat giyinmek gerekir. Sıcak içecekler de vücut ısınızı korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Mümkünse rüzgar etkisini azaltacak korunaklı alanlarda zaman geçirin.