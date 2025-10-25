HABER

Ankara 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık en yüksek 21°C, gece ise en düşük 10°C tahmin ediliyor. Hafta sonu boyunca hava koşullarında hafif değişiklikler gözlemlenecek. Nem oranı %46, rüzgar hızı saatte 8.9 km olarak öngörülmekte. Hava durumu planlamalarınıza esneklik katmanız gerektiğini hatırlatıyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşeceğinden kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Cansu Akalp

Ankara'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve bulutlu bir şekilde öngörülmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 10°C civarında bekleniyor. Nem oranı %46 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 8.9 km kadar olacaktır. Gün doğumu saati 07:11'dir. Gün batımı ise 17:57'dir.

Hafta sonu boyunca hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 26 Ekim Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 10°C arasında değişecektir. 27 Ekim Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C ile 10°C arasında seyredecek. 28 Ekim Salı günü kısmen güneşli bir hava öngörülmekte. Sıcaklıklar 23°C ile 10°C arasında olacaktır. 29 Ekim Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava beklenmekte. Sıcaklıklar 18°C ile 2°C arasında değişecektir. 30 Ekim Perşembe günü yine çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 2°C arasında seyredecektir. 31 Ekim Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C ile 2°C arasında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Unutulmamalıdır ki, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek gereklidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, gün boyunca rahat etmenize yarar. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalıdır.

