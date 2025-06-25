Ankara 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecektir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C'ye yükselebilir. Gece ise sıcaklık 16°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindedir. Özellikle öğle ve öğleden sonra sıcaklıkların daha da artması beklenmektedir.

26 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığının 35°C'ye ulaşması öngörülüyor. 27 Haziran Cuma günü sıcaklık 33°C civarında seyredecektir. 28 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 34°C'ye yükselebilir. 29 Haziran Pazar günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacaktır. Bu günde sıcaklık 28°C civarına düşecektir. 30 Haziran Pazartesi günü ise hava sıcaklığı 29°C civarında olması beklenmektedir.

Yüksek sıcaklıkların etkili olacağı günlerde, vatandaşların güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmamaları önemlidir. Dışarı çıkılması gerektiğinde şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanılmalıdır. Ayrıca, güneş kremi sürülmeli ve bol su tüketilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda daha dikkatli olmaları gerekir. Aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

29 Haziran Pazar günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar ani su baskınlarına yol açabilir. Bu nedenle açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Gerekli önlemler alınmalıdır. Yağışların ardından oluşabilecek çamur ve kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalı ve su birikintilerinden uzak durulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Ankara'da hava koşulları yüksek sıcaklıklar ve ani yağışlarla değişkenlik gösterecektir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak, kişisel sağlık ve güvenlik açısından önemlidir.