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Ankara 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 25 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Ankara 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklık 33°C'ye kadar yükselebilir. Bu sıcaklık, yaz aylarının yaklaşmasıyla Ankara'nın tipik hava koşullarını yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu yağışlar, hava sıcaklıklarını 23°C civarına düşürecek. 28 Mayıs'ta hava tekrar güneşli olacak ve sıcaklık 24°C civarında seyredecek.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği günlerde dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmeli ve bol su tüketilmelidir.

Ankara'nın Mayıs ayındaki ortalama hava koşulları gündüzleri 21°C, geceleri ise 9°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 48 mm olup, yağmurlu gün sayısı 6'dır. Bu veriler, Mayıs ayının Ankara'da ılıman ve değişken hava koşullarına sahip olduğunu göstermektedir.

25 Mayıs 2025 Pazar günü Ankara'da güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemler almak, sağlığınız ve konforunuz açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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