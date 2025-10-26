HABER

Ankara 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu, bulutlu ve güneşli bir şekilde geçecek. Gündüz sıcaklık 19°C, gece ise 8°C olacak. Önümüzdeki günlerde ise genellikle ılıman hava hakim olacak. 27 Ekim'de parçalı bulutlu, 28 Ekim'de kısmen güneşli, 29 ve 30 Ekim'de çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Ağustos ayındaki bu serinlik, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak bu süreçte cilt sağlığı için önemli.

Ankara'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 19°C, gece ise en düşük sıcaklık 8°C civarında bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın. Bu da hafif bir serinlik hissi yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. 27 Ekim Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 25°C ile 12°C arasında değişecek. 28 Ekim Salı günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 21°C ile 9°C arasında seyredecek. 29 Ekim Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C ile 2°C arasında değişecek. 30 Ekim Perşembe günü yine çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 2°C arasında seyredecek. 31 Ekim Cuma günü ise kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar yine 20°C ile 2°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde hafif bir serinlik yaratabilir. Gündüz saatlerinde ılıman hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar.

Hava koşullarına bağlı olarak sabah ve akşam saatlerinde hafif bir mont bulundurmak faydalı olabilir. Gündüz saatlerinde rahat ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından önem taşır.

Önümüzdeki günlerde Ankara'da genel olarak ılıman ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu durum açık hava etkinlikleri ve günlük aktiviteler için elverişli koşullar sunar.

