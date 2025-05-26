Ankara 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu şöyle olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 28°C, en düşük sıcaklığın ise 15°C olması öngörülüyor. Bu durum, hava koşullarının gün boyunca değişken olabileceğini gösteriyor. Ani yağışların meydana gelmesi muhtemel.

27 Mayıs Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 10°C arasında değişecek. 28 Mayıs Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 11°C arasında seyredecek. 29 Mayıs Perşembe günü ise hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 11°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmayın. Özellikle 26 Mayıs'taki olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Ani yağışlar, trafikte aksamalara ve açık hava etkinliklerinde sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, şemsiye veya yağmurluk gibi önlemler almak faydalı olacaktır. 26 Mayıs'ta sıcaklık 28°C'ye kadar yükselebilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığınızı korur.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 23°C ile 24°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, gündüzleri rahat bir hava sunar. Akşamları hafif bir üst giysi gerekli olabilir. Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle, planlarınızı yaparken esnek olun. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.