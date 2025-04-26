Ankara 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 7°C civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 19°C'ye kadar yükselecek. Kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 27 Nisan Pazar günü hava sıcaklığı 9°C ile 19°C arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar görülecek. 28 Nisan Pazartesi günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklık 6°C ile 17°C arasında seyredecek. 29 Nisan Salı günü hava sıcaklığı 6°C ile 18°C arasında olacak. Yine yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir.

Nisan ayı, Ankara'da ortalama 10.3°C sıcaklıkla ve 50 mm yağışla geçmektedir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek önem taşır. Toz taşınımı gibi hava kirliliği durumlarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Ankara'da hava koşulları değişken olacak. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve uygun önlemler almak, sağlığınız ve konforunuz açısından önemlidir.