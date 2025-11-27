Ankara 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu, bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 17°C. Gece en düşük sıcaklık 1°C civarında beklenecek. Nem oranı %77 olacak. Rüzgar hızı ise 10.8 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:46. Gün batımı saati ise 17:24 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 28 Kasım Cuma günü hafif çiseleyen yağmur öngörülüyor. 29 Kasım Cumartesi günü artan bulutlar görülmesi muhtemel. 30 Kasım Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 12-16°C, gece 1-5°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Hafif yağmurlara karşı şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının artabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almakta yarar vardır.