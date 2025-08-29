Ankara 29 Ağustos Cuma hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli bir şekilde beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 32°C civarına ulaşacaktır. Gece sıcaklık ise 15°C seviyelerinde kalacaktır. Rüzgar kuzey yönünden saatte 18 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %68 ile %75 arasında değişecektir.

Hafta sonu hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi beklenmektedir. 30 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıklar 35°C'ye çıkacaktır. 31 Ağustos Pazar günü de sıcaklıkların 35°C olması öngörülüyor. Eylül ayının ilk günü olan 1 Eylül Pazartesi günü sıcaklıklar 33°C civarında olacaktır.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Güneş ışınları gün ortasında dik gelecek. Bu nedenle güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Koruyucu giysiler ile güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Vücut ısısını dengede tutmak için bu önlemler alınmalıdır. Sıcak saatlerde kapalı alanlarda kalınması veya gölgelik yerlerde vakit geçirilmesi önerilir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.