HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 29 Ekim 2025 tarihinde hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 16°C'ye kadar çıkacak. Takip eden günlerde hava durumu genellikle açık ve güneşli kalacak. Sıcaklık aralıkları 19-21°C olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları ise 0-7°C arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmek öneriliyor. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek sis nedeniyle trafiğe dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. İşte detaylar...

Ankara 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 16°C civarında. En düşük sıcaklık ise 0°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hafif ve değişken yönlerden esecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Gün doğumu 07:15'te, gün batımı 17:50'de gerçekleşecek.

30 Ekim Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık 1°C civarında olacak. 31 Ekim Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık yine 19°C, en düşük sıcaklık 2°C olacak. 1 Kasım Cumartesi günü puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık ise 1°C civarında tahmin ediliyor.

2 Kasım Pazar günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık 2°C olacak. 3 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklığı artan bulutlarla birlikte 19°C'ye yükselecek. En düşük sıcaklık ise 4°C olacak. 4 Kasım Salı günü güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık 7°C olacak.

Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 16-21°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 0-7°C civarında olacak. Gündüzleri hava genellikle açık ve güneşli olacak. Geceleri ise serin ve bazen soğuk hissedilecek.

Hava koşullarına uygun giyinmek bu dönemde önemlidir. Gündüzleri hafif kıyafetler tercih edilebilir. Akşam ve gece saatlerinde daha kalın giysiler giymek gerekir. Ani sıcaklık değişimlerinden korunmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sis oluşabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olunmalıdır. Gerekirse görüş mesafesini artırmak için önlemler alınmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı ve güvenliği korur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapalı?29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapalı?
Erdoğan'dan 29 Ekim mesajıErdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.