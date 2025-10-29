Ankara 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 16°C civarında. En düşük sıcaklık ise 0°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hafif ve değişken yönlerden esecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Gün doğumu 07:15'te, gün batımı 17:50'de gerçekleşecek.

30 Ekim Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık 1°C civarında olacak. 31 Ekim Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık yine 19°C, en düşük sıcaklık 2°C olacak. 1 Kasım Cumartesi günü puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık ise 1°C civarında tahmin ediliyor.

2 Kasım Pazar günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık 2°C olacak. 3 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklığı artan bulutlarla birlikte 19°C'ye yükselecek. En düşük sıcaklık ise 4°C olacak. 4 Kasım Salı günü güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık 7°C olacak.

Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 16-21°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 0-7°C civarında olacak. Gündüzleri hava genellikle açık ve güneşli olacak. Geceleri ise serin ve bazen soğuk hissedilecek.

Hava koşullarına uygun giyinmek bu dönemde önemlidir. Gündüzleri hafif kıyafetler tercih edilebilir. Akşam ve gece saatlerinde daha kalın giysiler giymek gerekir. Ani sıcaklık değişimlerinden korunmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sis oluşabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olunmalıdır. Gerekirse görüş mesafesini artırmak için önlemler alınmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı ve güvenliği korur.