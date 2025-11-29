HABER

Ankara 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da hava durumu değişkenlik göstermeye devam ediyor. 29 Kasım 2025 Cumartesi günü sıcaklık 5.9°C ile 13.2°C arasında seyredecek. 30 Kasım Pazar günü yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Ardından, 1 Aralık Pazartesi bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Soğuk günlerde kat kat giyinmek ve şemsiye taşımak önemli. Ulaşım aksaklıklarına karşı hava durumunu kontrol etmek gereklidir.

Sedef Karatay

Bugün, 29 Kasım 2025 Cumartesi. Ankara'da hava kapalı ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 5.9°C ile 13.2°C arasında değişecek. Nem oranı %66 civarında. Rüzgar hızı ise 6.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:50. Gün batımı saati 17:26.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. 30 Kasım Pazar günü, yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 2°C ile 11°C arasında olacak. 1 Aralık Pazartesi bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 10°C ile -2°C arasında seyredecek. 2 Aralık Salı günü, puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 11°C ile -3°C arasında değişecek. 3 Aralık Çarşamba da benzer bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 12°C ile -3°C arasında olacak. 4 Aralık Perşembe günü, bulutlu bir hava göreceğiz. Sıcaklık 13°C ile -4°C arasında değişecek. 5 Aralık Cuma günü, bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12°C ile 3°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle yağmurlu günlerde uygun kıyafetler bulundurmak faydalı olacaktır. Şemsiye taşımak da akıllıca. Soğuk günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih edin. Vücut ısısını korumak için bu gereklidir. Ayrıca, hava koşullarına göre ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemli olacaktır. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.

