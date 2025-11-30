Ankara 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 30 Kasım 2025 Pazar günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 3°C ile 12°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 6.6 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:51, gün batımı saati ise 17:24 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik gözlemlenmiyor. 1 Aralık Pazartesi günü güneş bulutların arasından ara ara çıkacak. Sıcaklık 0°C ile 10°C arasında olacak. 2 Aralık Salı günü, çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık -1°C ile 10°C arasında seyredecek. 3 Aralık Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava görülmesi bekleniyor. Sıcaklık -3°C ile 12°C arasında olacaktır.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük kalacak. Yağışlar devam edecek. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunması gerekiyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemli. Şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Bu önlemler soğuk algınlığı ve diğer sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Yağışlı havalarda trafik koşullarının zorlaşabileceği de unutulmamalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uymak büyük önem taşır. Dikkatli sürmekle kazaların önüne geçilebilir.