Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konser soruşturması derinleşiyor! Bazı sanatçılar ifade verecek

Ankara'nın yeni gündem maddesi yapılan konserler. 32 konserle ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma derinleştiriliyor. Bu kapsamda bahsi geçen konserlere çıkan bazı sanatçıların ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

Melih Kadir Yılmaz

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği ve 759 milyon harcandığı belirtilen 32 konserle ilgili olarak soruşturma başlatılmıştı. Konuyla ilgili olarak 14 kişi gözaltına alınırken, soruşturma derinleştiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ndeki konser soruşturması derinleşiyor! Bazı sanatçılar ifade verecek 1

SANATÇILAR DA MASAK RAPORUNA GİRDİ

Raporlara göre ilk etapta 154 milyonluk kamu zararı olduğu belirlenen soruşturmada 47 dosya halindeki evraklar Ankara Mali Şube polisleri tarafından tek tek incelemeye alındı. Soruşturmaya giren 5 şirketin yanı sıra sanatçıların da MASAK raporlarına girdiği belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ndeki konser soruşturması derinleşiyor! Bazı sanatçılar ifade verecek 2

Raporlarda, konser veren sanatçılara yüksek ödeme miktarları gösterildiği, yapılan ödemeler sonrasında bu paraların elden ve farklı yollardan ABB yöneticilerine yakın şirketlere aktarıldığı tespit edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ndeki konser soruşturması derinleşiyor! Bazı sanatçılar ifade verecek 3

BAZI SANATÇILARDAN İFADE ALINACAK

Bilirkişi raporuna da giren sanatçı ödemeleriyle ilgili uyumsuzluk nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla konser veren bazı sanatçıların da ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

SANATÇILARDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ: "GERÇEK DIŞI VE SON DERECE FANTASTİKTİR"

Sabah'ta yer alan habere göre konser ve etkinliklere ödenen ücretlerin ortaya çıkması sonrası bazı sanatçılar açıklama yapmıştı. Hadise yılbaşında 94 değil 20 milyon, Gülşen, 78 değil 8 milyon, Kenan Doğulu, 13.6 değil 7 milyon lira kazandığını açıklamıştı. Mor ve Ötesi de açıklamasında, "Ortaya atılan asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz. Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim aldığımıza dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir" açıklamasını yapmıştı.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 arasında 759 milyon TL harcadığı 32 konserde 154 milyonluk kamu zararı olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada, belediye yöneticileri ve organizasyon şirketi sahiplerinin de aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi konser sanatçı
