HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara’da 500 litre sahte deterjan ele geçirildi

Ankara’da sahte temizlik malzemesi imalatı yapıldığı tespit edilen depoya düzenlenen operasyonda 500 litre sahte deterjan ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da 500 litre sahte deterjan ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle’de Y.S. ve M.S.’ye ait depoda sahte temizlik malzemesi üretildiğini tespit etti. Söz konusu depoya düzenlenen operasyonda 500 litre sıvı deterjan, 2 adet ambalaj makinası, 500 kilogram tuz ve 120 kilogram farklı renklerde boncuk tuz ele geçirildi. Ele geçilen malzemelerin piyasa değerinin 1 milyon 200 bin lira olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beton mikserinin çarptığı kadın yaralandıBeton mikserinin çarptığı kadın yaralandı
Kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunuyor: Çorum'dan saklanmak için gittiği Kırşehir'de yakalandıKesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunuyor: Çorum'dan saklanmak için gittiği Kırşehir'de yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.