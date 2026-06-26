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Ankara'da 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde piyasa değeri 5 milyon lira olan 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi. İdari para cezası uygulanarak faaliyetten men edilen işletmede, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan, 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi. Açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden faaliyetlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Ankara'da 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesindeki süt ürünleri üreten bir işletme denetlendi. "Bozulmuş, değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçuna yönelik yapılan denetimlerde yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara da 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi 1

9 TON BOZUK SÜT VE SÜT ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

İdari para cezası uygulanarak faaliyetten men edilen işletmede, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan, 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi. Açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden faaliyetlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Ankara da 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi 2

Ankara da 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi 3

Ankara da 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi 4

Ankara da 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
süt Ankara
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