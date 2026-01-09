HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara'da akılalmaz iddia: "Evini ateşe verip, yangını izledi"

Ankara'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.G. (34) adlı kadının, yalnız yaşadığı evi ateşe verip, yangını izlediği ileri sürüldü. Yangın, itfaiyeciler tarafından söndürülürken, evde hasar oluştu.

Ankara'da akılalmaz iddia: "Evini ateşe verip, yangını izledi"

Çankaya ilçesi Mürsel Uluç Mahallesi'nde 3 katlı binanın zemin katında A.G.'nin oturduğu evde sabaha karşı yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Komşuları, psikolojik sorunları olduğu belirtilen A.G.'nin, evi ateşe verip, sokakta yangını izlediğini iddia etti. A.G. polis tarafından gözaltına alındı. Yangının nasıl çıktığını bilmediğini ileri süren A.G., ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

"ATEŞE VERDİM DİYE BAĞIRARAK KÖPEĞİNİ ALIP ÇIKTI"

Apartmanda yaşayanlardan K.N., "Alttaki komşu bizi arayarak, 'Evimiz yanıyor, hepimiz yanacağız' deyince telaşla çıktık. Bir baktık, her taraf alevler içerisinde. Eşim komşuyla beraber söndürmeye çalışmış. Evden çıkarken gördüm, 'Ateşe verdim' diye bağırarak köpeğini alıp çıktı. Bunun üzerine itfaiyeyi çağırdık. Daha önceden sabaha kadar bağırıp çağırmaları, tehditleri vardı. Sanki karşısında birisi var gibi bağırıyor, kavga ediyor, cam kırıyor, duvarlara vuruyor. Camlara tuhaf yazılar, tehditler yazıyor. Evde bağırıyor. Bina sakinleri olarak tedirgin oluyoruz. Madde kullandığı söyleniyor. Ne yaptığını bilmiyor. Bir yıldır buna benzer olayları sık sık yaşıyoruz. Burası annesinin evi, köpeğiyle birlikte yalnız yaşıyor. Annesi şehir dışında, ailesinden gelen giden yok. Apartman sakinleri imza topladı. Herkes imza attı, herkes şikayetçi, herkes çıkmasını istiyor ama hiçbir şekilde çıkaramıyoruz" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni, itfaiyenin incelemesi sonucu belirlenecek.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"CES 2026"ya robotlar damgasını vurdu!"CES 2026"ya robotlar damgasını vurdu!
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandıBorsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, kıyamet koptu! "Florentino seni kovacak"

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, kıyamet koptu! "Florentino seni kovacak"

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.