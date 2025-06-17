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Ankara'da AOÇ arazisinde örtü yangını

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde örtü yangını çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'da AOÇ arazisinde örtü yangını

Atatürk Orman Çiftliği'nin Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi sınırında kalan kısmında, saat 14.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yanan kuru otlar nedeniyle bölge yoğun dumanla kaplandı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki iş yerlerinin çalışanları yaptı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ilerlememesi için iş makineleri ile çukur kazdı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile yangın söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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yangın Ankara
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