Ankara'da apartman dairesinde patlama: 1 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Ankara'da apartman dairesinde patlama: 1 yaralı

Mutlu Mahallesi Mutlu Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

Patlamada dairede yaşayan L.Ü. (50) yaralandı. L.Ü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bina sakinleri ise güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, hasar oluşan dairedeki patlamanın nedeni araştırılıyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
patlama Mamak Ankara
