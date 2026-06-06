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Ankara’da bıçaklı saldırıda yaralanan aynı aileden 4 kişinin tedavisi sürüyor

Ankara’da aile fertlerine bıçakla saldıran yabancı uyruklu şahsın yaraladığı 4 kişinin tedavisi kaldırıldıkları hastanede sürüyor. Saldırganın olayın ardından bıçakla intihara kalkıştığı sırada kendisini de yaraladığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ankara’da bıçaklı saldırıda yaralanan aynı aileden 4 kişinin tedavisi sürüyor

Olay, Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu bir kişi, bilinmeyen bir nedenle aynı evde yaşadığı aile fertlerine bıçakla saldırıda bulundu.

Ankara’da bıçaklı saldırıda yaralanan aynı aileden 4 kişinin tedavisi sürüyor 1

AYNI AİLEDEN DÖRT KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ankara’da bıçaklı saldırıda yaralanan aynı aileden 4 kişinin tedavisi sürüyor 2

Saldırganın olayın ardından bıçakla intihara kalkıştığı sırada kendisini de yaraladığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ankara’da bıçaklı saldırıda yaralanan aynı aileden 4 kişinin tedavisi sürüyor 3

Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yaralama Ankara saldırı
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