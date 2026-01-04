HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara'da boya-badana faciası! 8 kişi birden hastanelik oldu: Aralarında bebek ve çocuklar da var

İçerik devam ediyor

Ankara'da bir evde boya-badana işlemi faciaya yol açtı. İddiaya göre boyanın içine konan katkı maddesinden aralarında 3 tarım işçisi, 1 bebek, 3 çocuk olmak üzere toplam 8 kişi zehirlendi. Bayılan 4 kişinin durumunun ağır olduğu belirtilirken 8 kişi hastanelik oldu.

Boyaya eklenen katkı maddesi felakete yol açtı! 8 kişi boyadaki katkı maddesinden dolayı zehirlendi.

KALDIKLARI EVDE BOYA-BADANA YAPACAKLARDI

Olay, Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Yenimahalle’deki Ermiş Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, kaldıkları evde boya-badana yapmak isteyen 3 tarım işçisi ile evde bulunan bir bebek, boyanın içerisine eklenen katkı maddesinden dolayı bayıldı.

Ankara da boya-badana faciası! 8 kişi birden hastanelik oldu: Aralarında bebek ve çocuklar da var 1

4 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İşçilerin ve bebeğin bayıldığını şans eseri gören komşunun ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından 4 kişi, Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Katkı maddesinden dolayı zehirlendikleri değerlendirilen 3 tarım işçisinin ve evde bulunan bir bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) uzmanları ise olayla ilgili inceleme başlattı.

SAYI 8'E YÜKSELDİ

Edinilen bilgilere göre, 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Böylece hastaneye sevk edilenlerin sayısı 8'e çıktı. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Isparta'da polis denetimi! Aranan 31 kişi yakalandıIsparta'da polis denetimi! Aranan 31 kişi yakalandı
Zelenskiy açıkladı! Rusya 1070'ten fazla güdümlü hava bombası ve 1000'e yakın İHA ile saldırdıZelenskiy açıkladı! Rusya 1070'ten fazla güdümlü hava bombası ve 1000'e yakın İHA ile saldırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ankara boya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk! Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk! Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.