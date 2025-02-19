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  4. Ankara'da dehşet! Tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü

Ankara'da dehşet! Tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü

19.02.2025 00:58
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kadın cinayeti yaşandı. S.K. adlı kadın, eski eşi İ.K. tarafından bıçakla öldürüldü. Olaydan sonra kaçan zanlı, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Ankara'da dehşet! Tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü

Ankara'da eski eş dehşet saçtı! İddiaya göre S.K. ile boşandığı kocası İ.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., bıçakla saldırdığı S.K.'yı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI!

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde S.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
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