Ankara'da eğlence mekanlarına operasyon! Kadın mutfak tezgahının altından çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekiplerince Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına operasyon düzenlendi.

26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik suçlarından 26 şüpheli yakalandı.

KADIN, MUTFAK TEZGAHININ ALTINDA BULUNDU

Operasyon sırasında ekiplerin yaptığı aramada, bir kadının mutfak tezgahının altında saklandığı tespit edildi.

Ekipler tarafından tezgahın altından çıkarılan kadın, operasyonun dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır