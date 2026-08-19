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Ankara'da eğlence mekanlarına operasyon! Kadın mutfak tezgahının altından çıktı

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Ankara'da 5 eğlence mekanına insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik operasyonu düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında bir kadının mutfak tezgahının altına saklandığı tespit edildi. O anlar kameralara yansıdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekiplerince Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına operasyon düzenlendi.

Ankara da eğlence mekanlarına operasyon! Kadın mutfak tezgahının altından çıktı 1

26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik suçlarından 26 şüpheli yakalandı.

Ankara da eğlence mekanlarına operasyon! Kadın mutfak tezgahının altından çıktı 2

KADIN, MUTFAK TEZGAHININ ALTINDA BULUNDU

Operasyon sırasında ekiplerin yaptığı aramada, bir kadının mutfak tezgahının altında saklandığı tespit edildi.

Ankara da eğlence mekanlarına operasyon! Kadın mutfak tezgahının altından çıktı 3

Ekipler tarafından tezgahın altından çıkarılan kadın, operasyonun dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Ankara
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