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Ankara'da feci kaza! Kontrolünü kaybeden otomobil otobüs durağına daldı: "Büyük patlama gibi bir gürültü oldu"

Ankara'da bir otomobilin durakta bekleyenlerin arasına daldığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Ankara'da feci kaza! Kontrolünü kaybeden otomobil otobüs durağına daldı: "Büyük patlama gibi bir gürültü oldu"
Begüm Özkaynak

Alınan bilgilere göre, kaza saat 15.00 sularında Çankaya ilçesi Ümitköy Mahallesi'nde meydana geldi. Dumlupınar Caddesi üzerinde ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak önce durakta otobüs bekleyen 2 vatandaşa sonra otobüs durağının direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle havaya savrulan vatandaşlar ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı 2 vatandaş çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi.

"BÜYÜK PATLAMA GİBİ GÜRÜLTÜ OLDU"

Cemal Serdaroğlu isimli vatandaş, kaza anında arkadaşlarıyla duvar kenarında sohbet ettiğini belirterek, "Büyük bir patlama gibi bir gürültü duydum. Bir arabanın duvara çarptığını, bir kişinin havaya uçtuğunu, diğer kişinin de arabanın altında olduğunu gördüm" dedi.

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"SAĞ ŞERİTTEN SÜRATLİ GELİYORDU"

Mevlüt Aydoğan ise, "Kaza yapan şahıs sağ şeritten süratli geliyordu. Direkt otobüs durağına daldı. Sağ taraftan yavaş gelmesi lazımdı. Allah yaralılarımıza sağlık sıhhat versin" ifadelerine kullandı.

(İHA)

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Ankara Otomobil kaza otobüs durağı
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