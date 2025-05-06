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Ankara'da feci kaza! Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ankara'da feci kaza! Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı
Begüm Özkaynak

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet ile otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kaza
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