Ankara'da "IBAN mağdurları"ndan eylem

TCK 158 Mağdurları Platformu üyeleri, Ankara'da basın açıklaması yaptı. Platform Başkanı İlyas Ataş, TCK'nın 158. maddesinin uzlaşma kapsamına alınmasını ve CMK 253'ün yeniden düzenlenmesini istediklerini belirtti.

Ankara'da "IBAN mağdurları"ndan eylem

TCK 158 Mağdurları Platformu, Ankara'nın Ulus semtinde Atatürk heykeli önünde eylem düzenledi. Platform Başkanı İlyas Ataş, yaptığı açıklamada 81 ilden gelen heyetleriyle birlikte basın açıklaması yaptıklarını belirterek, "Buradan tüm yetkilileri, yaşanan bu ağır ve yaygın mağduriyetin çözümü için sorumluluk almaya davet ediyoruz. Kamuoyunda ‘IBAN mağdurları' olarak bilinen binlerce vatandaşımız, IBAN'larını iyi niyetle, güvene dayalı ilişkilerle, iş arama, yardım ya da ticari beklenti gerekçeleriyle verdikten sonra ya da hiçbir bilgileri ve rızaları olmadan, adlarına yapılan işlemler nedeniyle mağdur edilmektedir.

Ankara da "IBAN mağdurları"ndan eylem 1

ANKARA'DA 'İBAN' PROTESTOSU

Özellikle vurguluyoruz, bazı durumlarda vatandaşların IBAN'ları kullanılarak, kişinin bilgisi ve onayı olmadan dolandırıcılık yapılmakta, bu işlemler sonucunda asıl dolandırıcılar yerine IBAN sahibi kişiler sanık durumuna düşürülmektedir. Kişi hem dolandırılmakta hem de cezalandırılmaktadır. Bu kişiler, zararı gidermelerine rağmen adlarına açılan onlarca dosya sebebiyle adli para cezalarına, her bir dosya için 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya devam etmektedir. 11. Yargı Paketi'nde kripto, bankacılık ve operatörler hakkında düzenlemeler yapılmış, önleyici tedbirler alınmıştır" dedi.

Ankara da "IBAN mağdurları"ndan eylem 2

"TCK 158 MADDESİNİN UZLAŞMA KAPSAMINA ALINMALI"

Taleplerinin net olduğunu ifade eden Ataş, "TCK 158 maddesinin uzlaşma kapsamına alınması ve CMK 253'ün bu doğrultuda yeniden düzenlenmesi. Buradan tüm milletvekillerine ve Adalet Bakanlığına açık çağrıda bulunuyoruz. Bu mağduriyeti görmezden gelmeyin, çözüm üretin. Biz bugün burada terör için değil, şiddet için değil, siyasi bir amaç için değil, haksız yere mağdur edilen binlerce insanın sesi olmak için bulunuyoruz. Bu basın açıklaması hukuka uygun, resmi izinleri alınmış ve tüm basın kuruluşlarına açık bir açıklamadır. Çözüm istiyoruz, adalet istiyoruz. Mağduriyetimizin sona ermesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

