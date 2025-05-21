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Ankara'da kahreden olay: Annesiyle görüntülü konuşurken vefat etti!

Ankara'da yaşayan maden işçisi Fatih Özkan parkta dinlenirken annesini görüntülü aradı. 37 yaşındaki Özkan bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Özkan'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ankara'da kahreden olay: Annesiyle görüntülü konuşurken vefat etti!

Ankara'da 37 yaşındaki Fatih Özkan, annesiyle telefonda görüntülü konuşurken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Beypazarı ilçesinde yaşayan maden işçisi Fatih Özkan, dün, işleri nedeniyle Ankara'ya geldi. İşlerini bitirdikten sonra Ulus'taki Gençlik Parkı'nda dinlenen Özkan, annesi Emine Özkan'ı görüntülü aradı.

Özkan, annesi ile konuşurken fenalaşıp yere yığıldı. İhbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

Evli ve 2 çocuk babası Özkan'ın cenazesi, bugün Beypazarı'nda toprağa verilecek.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Ankara
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