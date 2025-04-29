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Ankara'da kan donduran olay... Sahiplendiği yavru köpeği parçalara ayırıp öldüren doktor tutuklandı

Ankara'da sokak köpeklerini sahiplenme bahanesiyle evine aldığı ve ardından parçalayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan doktor Muhammet Mustafa Duman (28), 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüphelinin evine köpekleri götürdüğü anlar ve bir süre sonra poşetlerle evden çıkması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da kan donduran olay... Sahiplendiği yavru köpeği parçalara ayırıp öldüren doktor tutuklandı

Olay, geçen günlerde Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, doktor Muhammet Mustafa Duman, 3 ayrı kişiden aldığı köpekleri sahiplendi. Sahiplendirdikleri köpeklerden günlerce haber alamayan hayvanseverler ise durumdan şüphelenerek Duman’ın evine gitti. Köpekleri evde de göremeyen hayvanseveler, Duman’ın hayvanlara işkence ederek öldürdüğü gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

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Polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alındı. Duman, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ankara Batı Adliyesi'nde savcıya ifade veren Duman, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Duman, hakimlikçe 5199 Hayvanları Koruma Kanunun 28'inci maddesinde düzenlenen 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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'TESPİT ETTİĞİMİZ 14 TANE SAHİPLENMESİ VAR'

Ankara Baro Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, tutuklama kararının ardından yaptığı açıklamada, dosyaya yansıyan delillerin çok korkunç olduğunu belirterek, "Şüphelinin telefonunda çok sayıda kedi, köpek videosu ve fotoğrafı tespit edildi. Bunların bir kısmının ölü olduğu tespit edildi.

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Telefonundan çıkan görüntülerde kanlar içinde yatan 5 günlük yavru köpeklerin olduğu mevcut. Bunlara dair yaş mamaya su kattığı için kırmızı renk oluştuğu yönünde bir beyanda bulunmuş. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 14 tane sahiplenmesi var. Bu hayvanların tamamıyla ilgili olarak ‘balkonumun kapısı açıktı, köpekler oradan kaçtı’ diyor. Fakat balkonundan kaçtıktan sonra köpeklerin bahçeye inmesi, bahçeden sonra da siteden kaçabilmesi için de sitede gezmesi gerekiyor. Hayvanların hepsinin eve girişine dair video görüntüleri var, evden çıkışlara dair bir görüntü yok.

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AĞIR POŞETLERLE EVDEN ÇIKTIĞI GÖRÜLDÜ

Hayvanlar eve girdikten sonra, evden çıkışlarda yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra çok ağır poşetlerle, kartonlarla evden dışarı çıktığı; kapı kollarını ve diğer yerleri de temizlik malzemeleriyle temizleyerek delilleri karartmaya çalıştığını da video kayıtlarından, polis tutanaklarından gördük. Tutuklama kararının önemli bir tedbir olduğuna değinen Gürsoy, “Ancak bu yeterli değil. Biliyoruz ki bu gibi eylemleri yapan kişiler hayvanlardan başlıyor ve daha sonra insanlara geliyor. Evinin pek çok yerinde kan lekeleri tespit edildi. Evinde fazla sayıda hayvan poşetlenmiş halde toplandığı da tespit edildi” dedi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara köpek
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