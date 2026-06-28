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Ankara'da "kırmızılar" çekildi: NATO Zirvesi için düğmeye basıldı

NATO Zirvesi'nde dünya liderlerinin ağırlanacağı başkent Ankara'da hareketlilik sürüyor. Kent çapında kırmızı alanlar belirlendi. Ayrıca 58 kişi gözaltına alınıp tutuklandı.

Ankara'da "kırmızılar" çekildi: NATO Zirvesi için düğmeye basıldı

Ankara'da 36. NATO Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı. 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek zirve için başkentte adeta kuş uçurtulmuyor. Bu kapsamda düzenlenen 'Operasyon Turkuaz'da 58 kişi yakalanıp cezaevine gönderildi.

EKİPLER GÖREV BÖLGELERİNDE

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, NATO görev alanları kapsamında belirlenen bölgelerde çok sayıda ekip görevlendirildi.

Ankara da "kırmızılar" çekildi: NATO Zirvesi için düğmeye basıldı 1

KIRMIZI ALANLAR OLUŞTURULDU

24 saat esasına göre oluşturulan kırmızı alanlarda ise özel tedbirler alındı.

58 KİŞİ YAKALANDI

Bu kapsamda tüm birimlerin katılımıyla aktif suça karışan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

46 tim ve 396 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından arandığı tespit edilen 58 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara da "kırmızılar" çekildi: NATO Zirvesi için düğmeye basıldı 2

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 58 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara da "kırmızılar" çekildi: NATO Zirvesi için düğmeye basıldı 3

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde zirve için alınan güvenlik önlemlerine ve trafik düzenlemelerine ilişkin açıklama yapılmıştı. Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada zirve için, güvenlik ve trafik akışının etkin şekilde sağlanmasına yönelik gerekli planlamaların yapıldığı, vatandaşların günlük yaşamının kesintiye uğramaması amacıyla gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Ankara da "kırmızılar" çekildi: NATO Zirvesi için düğmeye basıldı 4

BAZI YOLLARDA YAYA GEÇİŞLERİ KONTROLLÜ SAĞLANACAK

Bu kapsamda; il genelinde yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacağı, araç trafiğine tamamen kapatılacağı bildirilen yollarda kontrollü yaya geçişleri yapılabileceği bildirildi.

Ankara da "kırmızılar" çekildi: NATO Zirvesi için düğmeye basıldı 5

Ayrıca otobüs ve minibüs ulaşımında, araç trafiğine tamamen kapatılacağı bildirilen yollar haricinde herhangi bir kısıtlama planlanmadığı aktarıldı.

İKİ DURAKTA İNİŞ-BİNİŞ YAPILMAYACAK

Açıklamaya göre Metro ve Ankaray ulaşımı sorunsuz bir şekilde devam edecek, sadece Ankaray Bahçelievler durağı ve Söğütözü Metro durağında Zirve boyunca iniş ve binişler yapılmayacak.

Ankara da "kırmızılar" çekildi: NATO Zirvesi için düğmeye basıldı 6

İş yerlerine yönelik herhangi bir kısıtlama öngörülmezken, zirve sırasında araç kullanacak vatandaşların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita.iletisim.gov.tr adresini ziyaret ederek araç trafiği düzenlemeleri ve alternatif güzergahlarda yapılabilecek güncellemeleri kontrol etmeleri önerildi.

Ankara da "kırmızılar" çekildi: NATO Zirvesi için düğmeye basıldı 7

Açıklama, "Vatandaşlarımızın zirve süresince alınan trafik ve güvenlik tedbirlerine hassasiyetle riayet etmeleri, güncel duyuru ve bilgilendirmeleri resmi açıklamalar üzerinden takip etmeleri önem arz etmektedir" ifadeleriyle son buldu.

Kaynak: İHA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
NATO Ankara
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