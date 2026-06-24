Güvenlik en üst düzeye çıkarıldı! Şehrin giriş çıkışlarında kuş uçurtulmuyor

Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek zirve kapsamında alınan güvenlik tedbirleri İl Emniyet Müdürlüğünce en üst seviyede gerçekleştiriliyor.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR DİDİK DİDİK

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zirve için oluşturulan "Operasyon Turkuaz" planıyla üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı.

Şehir giriş-çıkışlarındaki kontrollerin artırıldığı belirtilen açıklamada, il genelindeki 9 ilçede uygulama ve denetimlerin yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

TAVİZ YOK

NATO görev alanı olarak oluşturulan ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan bölgelerde şüpheli şahıs ve araç çalışmaları planlandı. Özel harekat, yunuslar, narkoasayiş ekipleri ve kritik noktalara yerleştirilen sivil ekiplerle güzergahlardaki gerekli tedbirler alındı.

Zirve dolayısıyla çok sayıda turist ve heyeti ağırlaması beklenen işletmeler ve oteller de denetime tabi tutuldu. Dilenciler, değnekçiler ve hanutçular gibi gruplara da taviz verilmiyor.

EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN YERİNDEN DENETİM

Plan kapsamında il genelinde uzun süredir aranan şahıslara yönelik özel operasyonlar da yapılıyor. Yakalanan şahıslar cezaevine teslim ediliyor.

Zirve kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceleyen Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, halkın yoğun olduğu yerlerde, parklarda, açık ve kapalı alanlara, kafe ve eğlence yerlerine denetimlerin yapılması talimatını verdi.

209 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu kapsamda 9 ilçede 215 nokta, 151 park ile 120 işletmede 39 tim ve 450 personelle uygulama yapıldı.

Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetleri deşifresine yönelik yapılan operasyonda yakalanan 209 şüphelinin de gözaltında oldukları ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır