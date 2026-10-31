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Ankara'da kızını ve birlikte yaşadığı kişiyi öldüren baba yakalandı

Ankara'da kızı Elif Kesen (19) ve birlikte yaşadığı Ercan Oruç’u (53) öldüren Bülent Kesen (55) yakalandı. Kesen'in, kadın kuaförü olan Ercan Oruç ve yanında çalışan kızı Elif Kesen'in ilişkilerini onaylamadığını, bu nedenle çıkan tartışmada öldürdüğü belirtildi.

Ankara'da kızını ve birlikte yaşadığı kişiyi öldüren baba yakalandı

Mamak ilçesinde dün akşam saatlerinde Bülent Kesen, kızının birlikte yaşadığı Ercan Oruç'un evine gitti. Evin önünde Kesen ve Oruç arasında tartışma çıktı.

Ankara da kızını ve birlikte yaşadığı kişiyi öldüren baba yakalandı 1


Şüpheli Bülent Kesen dün gece gözaltına alındı

ANKARA'DAKİ CİNAYETİN ZANLISI BABA YAKALANDI

Kesen, üzerindeki tabancayı çıkarıp Ercan Oruç ve kızı Elif Kesen'e ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ercan Oruç ve Elif Kesen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Oruç'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi. Kesen'in otopsi işlemleri ise sürüyor.

Ankara da kızını ve birlikte yaşadığı kişiyi öldüren baba yakalandı 2
Ercan Oruç'un cenazesi, memleketi Kırıkkale'ye gönderildi

Öte yandan olayın ardından kaçan Bülent Kesen, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgusu süren Bülent Kesen'in, kadın kuaförü olan Ercan Oruç ve yanında çalışan kızı Elif Kesen'in ilişkilerini onaylamadığını, bu nedenle çıkan tartışmada öldürdüğü belirtildi.

Ankara da kızını ve birlikte yaşadığı kişiyi öldüren baba yakalandı 3
Elif Kesen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
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