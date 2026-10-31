Ankara'da kızını ve birlikte yaşadığı kişiyi öldüren baba yakalandı

Mamak ilçesinde dün akşam saatlerinde Bülent Kesen, kızının birlikte yaşadığı Ercan Oruç'un evine gitti. Evin önünde Kesen ve Oruç arasında tartışma çıktı.

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Şüpheli Bülent Kesen dün gece gözaltına alındı

Kesen, üzerindeki tabancayı çıkarıp Ercan Oruç ve kızı Elif Kesen'e ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ercan Oruç ve Elif Kesen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Oruç'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi. Kesen'in otopsi işlemleri ise sürüyor.



Ercan Oruç'un cenazesi, memleketi Kırıkkale'ye gönderildi

Öte yandan olayın ardından kaçan Bülent Kesen, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgusu süren Bülent Kesen'in, kadın kuaförü olan Ercan Oruç ve yanında çalışan kızı Elif Kesen'in ilişkilerini onaylamadığını, bu nedenle çıkan tartışmada öldürdüğü belirtildi.



Elif Kesen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır