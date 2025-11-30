Ankara'da korkunç olay! Pitbull cinsi köpek küçük çocuklara saldırdı

Olay saat 17.30 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre ilçede Pazar alış-verişinden dönen Öztürk ailesi, evlerine girerken çocukları E.K (1,5) ve D.K. (5), karşı dairede bulunan komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpek önce erkek çocuğun yüzüne, ardından kız çocuğunun göğsüne saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"KÖPEK, AĞIZLIKSIZ ŞEKİLDE İÇERİDEN FIRLAMIŞ VE ÇOCUKLARIMA SALDIRMIŞ"

Baba Adem Öztürk, ailesi ile birlikte pazar alışverişi yapmaya gittiğini ve eve dönünce ailesini kapının önünde bıraktığını söyledi. Arabasını park edip ailesinin yanına gideceğini belirten Öztürk, “Onlar içeri girip asansöre binmişler. Karşı komşumun evinde pitbull cinsi bir köpek var, oldukça iri ve büyük bir köpek. Ailem asansörden çıktığında komşunun kapısı açıkmış. Sahibi de annesi de kapının önündeymiş. Ayakkabılarını bağlıyormuş. Köpek, ağızlıksız ve tasmasız şekilde içeriden fırlamış ve çocuklarıma saldırmış. Küçük kızımı yaralamış, bir buçuk yaşındaki oğlumun yüzünü paramparça etmiş. Yetiştim ama elimden bir şey gelmedi. Şu an hastanedeler. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar fakat ben bu olayın sorumlularının ceza almasını istiyorum” dedi.

"KÖPEĞİ ORTADAN KAYBETMİŞLER"

Saldırıyı gerçekleştiren köpeğin sahibi tarafından kaçırıldığını söyleyen Öztürk, “Köpeği de ortadan kaybetmişler. Bu kişilerin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Çocuklarımın yaralı yüzüne bakamıyorum. Bu kişiler ceza almadığı sürece de bakamayacağım. Lütfen bize yardım edin” diye konuştu.Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır