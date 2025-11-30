HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara'da korkunç olay! Pitbull cinsi köpek küçük çocuklara saldırdı

Ankara'da pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin biri 1,5 diğeri ise 5 yaşındaki 2 çocuğuna, komşularının pitbull cinsi köpeği saldırdı. Köpek önce erkek çocuğun yüzüne, ardından kız çocuğunun göğsüne saldırdı. Yaralı çocuklar, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da korkunç olay! Pitbull cinsi köpek küçük çocuklara saldırdı

Olay saat 17.30 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre ilçede Pazar alış-verişinden dönen Öztürk ailesi, evlerine girerken çocukları E.K (1,5) ve D.K. (5), karşı dairede bulunan komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpek önce erkek çocuğun yüzüne, ardından kız çocuğunun göğsüne saldırdı.

Ankara da korkunç olay! Pitbull cinsi köpek küçük çocuklara saldırdı 1

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"KÖPEK, AĞIZLIKSIZ ŞEKİLDE İÇERİDEN FIRLAMIŞ VE ÇOCUKLARIMA SALDIRMIŞ"

Baba Adem Öztürk, ailesi ile birlikte pazar alışverişi yapmaya gittiğini ve eve dönünce ailesini kapının önünde bıraktığını söyledi. Arabasını park edip ailesinin yanına gideceğini belirten Öztürk, “Onlar içeri girip asansöre binmişler. Karşı komşumun evinde pitbull cinsi bir köpek var, oldukça iri ve büyük bir köpek. Ailem asansörden çıktığında komşunun kapısı açıkmış. Sahibi de annesi de kapının önündeymiş. Ayakkabılarını bağlıyormuş. Köpek, ağızlıksız ve tasmasız şekilde içeriden fırlamış ve çocuklarıma saldırmış. Küçük kızımı yaralamış, bir buçuk yaşındaki oğlumun yüzünü paramparça etmiş. Yetiştim ama elimden bir şey gelmedi. Şu an hastanedeler. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar fakat ben bu olayın sorumlularının ceza almasını istiyorum” dedi.

"KÖPEĞİ ORTADAN KAYBETMİŞLER"

Saldırıyı gerçekleştiren köpeğin sahibi tarafından kaçırıldığını söyleyen Öztürk, “Köpeği de ortadan kaybetmişler. Bu kişilerin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Çocuklarımın yaralı yüzüne bakamıyorum. Bu kişiler ceza almadığı sürece de bakamayacağım. Lütfen bize yardım edin” diye konuştu.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir'de tepki çeken olay! Köpeğe eziyet ettiEskişehir'de tepki çeken olay! Köpeğe eziyet etti
Şanlıurfa'da bıçaklı kavga! Yaralılar varŞanlıurfa'da bıçaklı kavga! Yaralılar var

Anahtar Kelimeler:
Ankara Pitbull
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6 mağara boşaltıldı: 'Terör örgütünün yüzde 30'u direniyor'

6 mağara boşaltıldı: 'Terör örgütünün yüzde 30'u direniyor'

Genç doktorun acı sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandı

Genç doktorun acı sonu! Aracı gişelere ok gibi saplandı

Kimse bunu beklemiyordu! Rafa Silva gelişmesi duyuruldu

Kimse bunu beklemiyordu! Rafa Silva gelişmesi duyuruldu

Bodrum'da 4 katlı lüks villaya 30 milyon TL harcadı! İşte o villa

Bodrum'da 4 katlı lüks villaya 30 milyon TL harcadı! İşte o villa

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Bakanlık harekete geçti: Yasaklanıyor! Kafe ve restoranlarda yeni dönem

Bakanlık harekete geçti: Yasaklanıyor! Kafe ve restoranlarda yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.