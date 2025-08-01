HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara'da korkutan baca yangını

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ankara'da korkutan baca yangını

Edinilen bilgilere göre, Akyurt ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bir binanın bacası alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Akyurt Belediyesi'ne ait su tankeri de yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Akyurt Kaymakamı Hamit Genç yangın yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Belediye Başkan Yardımcıları Sinan Yurt ve Nadi Tiryaki de olay yerine gelirken, Akyurt İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Baloğlu ise olayın ilk anından itibaren süreci yakından takip etti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bingöl'de apartman yangınıBingöl'de apartman yangını
Putin'in gizli haritası ortaya çıktı! 'Her zaman Rus topraklarının bir parçası' diyerek o bölgeleri işaret ettiPutin'in gizli haritası ortaya çıktı! 'Her zaman Rus topraklarının bir parçası' diyerek o bölgeleri işaret etti

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çileden çıktı! Çektiği videoyla Sedat Peker'e seslendi

Çileden çıktı! Çektiği videoyla Sedat Peker'e seslendi

Bu detayı ilk kez duyacaksınız… 7 ay önce Linkedin’den Gökalp İçer ile tanışan Avukat Göksu Çelebi’nin o gece verdiği karar hayatına mal oldu!

Bu detayı ilk kez duyacaksınız… 7 ay önce Linkedin’den Gökalp İçer ile tanışan Avukat Göksu Çelebi’nin o gece verdiği karar hayatına mal oldu!

Kuşadası'nda iğrenç olay! Turisti taciz edip kaçtı

Kuşadası'nda iğrenç olay! Turisti taciz edip kaçtı

12 gün savaşının ardından MİT'ten dikkat çeken rapor

12 gün savaşının ardından MİT'ten dikkat çeken rapor

ABD'nin Filistin kararına Çin'den tepki geldi: 'Şoke olduk'

ABD'nin Filistin kararına Çin'den tepki geldi: 'Şoke olduk'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.