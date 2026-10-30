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Ankara'da kritik TDT Zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "21'inci yüzyıl 'Türk Dünyası Yüzyılı' olacak"

Bugün Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kritik Zirve öncesi makale yayımladı. "Türk Dünyası Yüzyılı: Dayanışmadan Bütünleşmeye" başlıklı makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan 21'inci yüzyılın 'Türk Dünyası Yüzyılı' olacağını söyledi.

Ankara'da kritik TDT Zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "21'inci yüzyıl 'Türk Dünyası Yüzyılı' olacak"

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla bugün Ankara’da düzenlenecek. Türk dünyasında işbirliğinin güçlendirilmesinde ve ortak bir geleceğin inşasında kritik rol üstlenen teşkilatın liderleri, Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Ankara da kritik TDT Zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "21 inci yüzyıl Türk Dünyası Yüzyılı olacak" 1

ERDOĞAN: 21'İNCİ YÜZYIL 'TÜRK DÜNYASI YÜZYILI' OLACAK

Ankara’da düzenlenecek zirve öncesinde yayımlanan makaleye Erdoğan, "Türk dünyasının birliği, ortak tarihimizden devraldığımız köklü mirasın ve müşterek istikbalimizi şekillendirme irademizin en güçlü tezahürüdür" ifadeleriyle başladı.

"Asırlar boyunca farklı coğrafyalarda, nice imtihanlardan geçen kardeş halklarımızı birbirine bağlayan gönül köprüleri, bugün Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında siyasi, beşeri, ekonomik ve kültürel dayanışmamızın sağlam temellerini oluşturuyor. Türk dünyasının sahip olduğu büyük potansiyeli ortak hedefler doğrultusunda harekete geçirmek, birliğimizi somut kazanımlarla tahkim etmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türk dünyası bırakmak hepimizin tarihî mesuliyetidir.

Ankara'da ‘Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik’ temasıyla gerçekleştireceğimiz Türk Devletleri Teşkilatının 13'üncü Zirvesini, bu müşterek iradenin daha da pekişeceği önemli bir buluşma olarak görüyorum. Zirveyle birlikte, Can Azerbaycan’dan devralacağımız dönem başkanlığını, Türk dünyasının ortak hedeflerine ulaşması ve Teşkilatımızın kurumsal gücünün artırılması bakımından tarihî bir sorumluluk olarak değerlendiriyorum.

21'inci yüzyılın ‘Türk Dünyası Yüzyılı’ olacağına yürekten inanıyorum. Ankara Zirvesi bu hedef doğrultusunda yeni ufuklar açacak, Teşkilatımızın uluslararası alandaki etkinliğini artıracak ve kardeş ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı daha da perçinleyecektir. Asırlardır gönüllerimizde yaşattığımız birlik ülküsünü kalıcı eserlerle taçlandırmak ve gelecek nesillere her bakımdan daha kudretli bir Türk dünyası mirası bırakmak en büyük vazifemizdir."

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan
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