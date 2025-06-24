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Ankara’da mobilya imalathanesinde yangın: 3 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir sanayi bölgesinde bulunan mobilya imalathanesinde yangın çıktı. 2’si erkek, 1’i kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Ankara’da mobilya imalathanesinde yangın: 3 yaralı

Yangın, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Siteler Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlıtepe Caddesi üzerine bulunan bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Süngerlerin yanması ile alevler büyüdü. İmalathaneden çıkan dumanlar etrafı sardı ve çalışanlar yangın tüpleri ile ilk müdahaleleri gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın ortalama yarım saat kadar sürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2’si erkek 1’i kadın olmak üzere 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kadın yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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yangın Ankara
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