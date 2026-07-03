Ankara'da NATO Zirvesi alarmı! Sivil uçuşlara geçici kısıtlama
NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 7 Temmuz Salı günü saat 10.00-18.00 arasında, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00-21.00 arasında hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak.
03.07.2026 16:16
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Ayrıntılar birazdan... Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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