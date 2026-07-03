HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Ankara'da NATO Zirvesi alarmı! Sivil uçuşlara geçici kısıtlama

NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 7 Temmuz Salı günü saat 10.00-18.00 arasında, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00-21.00 arasında hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak.

Ankara'da NATO Zirvesi alarmı! Sivil uçuşlara geçici kısıtlama

Ayrıntılar birazdan...
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafikte aracından inerek sürücüye saldıran şahsa 180 bin TL cezaTrafikte aracından inerek sürücüye saldıran şahsa 180 bin TL ceza
Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonu; 12 gözaltıEskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonu; 12 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildi

Meteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildi

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu: 31 şüpheli gözaltında

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu: 31 şüpheli gözaltında

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

Konserin ortasında gergin anlar! Seyircisi tam yüzüne patlattı

Konserin ortasında gergin anlar! Seyircisi tam yüzüne patlattı

Memur ve emekli için zam belli oldu: İşte yeni zamlı maaş tablosu

Memur ve emekli için zam belli oldu: İşte yeni zamlı maaş tablosu

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.