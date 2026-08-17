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Gözaltına alınmıştı! Türker Ertürk tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Türker Ertürk’ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. Mahkemeye sevk edilen Türker Ertürk tutuklandı.

Gözaltına alınmıştı! Türker Ertürk tutuklandı
Ufuk Dağ

Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki konuşmasında yer alan ifadelerinden dolayı emekli amiral Türker Ertürk hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ertürk, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme Türker Ertürk'ün tutuklanmasına karar verdi.

NE DEMİŞTİ?

Türker Ertürk söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bakın artık iktidar değişecek; ama acılı ama acısız. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Onun için Yüksek Seçim Kurulu’nun vicdanlarına ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkecek.”

Gözaltına alınmıştı! Türker Ertürk tutuklandı 1

TÜRKER ERTÜRK KİMDİR?

1957 yılında Trabzon'da doğan Ertürk, ilköğrenimini İstanbul'da, orta öğrenimini ise Ankara ve Trabzon'da tamamladı.
1971'de Heybeliada'da bulunan Deniz Lisesine başladı. Lise ve müteakiben o zaman yine Heybeliada'da bulunan Deniz Harp Okulu mezuniyetinin ardından, 1979 yılında subay olarak donanma saflarına katılan Türker Ertürk, 15 sene gemilerde çalıştı. Binbaşı rütbesinde Deniz Kuvvetleri Milli Plan Subaylığı, Yarbay rütbesinde Donanma Komutanlığı Eğitim ve Tatbikat Kısım Amirliği, Albay rütbesinde ise Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevlerini yapmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy soruşturma
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
laz kafası kütük
o nedenlemi 40 yıldır lazlar yönetiyor seni
bütün muhalifleri içeri atın da tam olsun 😡
muhalif olmak ayrı şey ülkeye düşman olmak ayrı, muhalif olmak için hırsızı savunmak vatan hainliğidir.
Bu kişinin ne hainliğini gördünüz, anlatın bizler de öğrenelim. hırsızlık ne alaka şimdi?
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