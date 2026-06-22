Ankara'da NATO zirvesi alarmı! Valilik alınan yeni kararları açıkladı

Dünyanın gözü, başkent Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesine çevrilmiş durumda. Zirve için hazırlıklar sürüyor. Ankara Valiliği daha önce Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'de görevli memurların idari izinli olacağını ifade etmişti.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN YENİ KARARLAR

Zirveye sayılı günler kala Valilik alınan yeni kararları duyurdu. Yapılan açıklamada "NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engellenmesine karar verilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında Valilik, "Açık ve kapalı alanda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. eylem/etkinlikler 28 Haziran 2026 günü saat 00.00’dan 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59’a kadar, 13 gün süre ile yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır