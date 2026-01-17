Ankara'da polis memuru eşini feci şekilde darp ederek yaraladı! Bakanlardan peş peşe tepkiler: "En çirkin, en aşağılık saldırıdır"

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ocak'ta Ankara'da meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği belirtildi.

"POLİS MEMURU TUTUKLANDI"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eşler arasında meydana gelen olayda, polis memurunun eşini darp ederek yaraladığı, kendisinin de kesici aletle yaralandığı tespit edilmiştir. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine konuya ilişkin adli süreç başlatılmış, gözaltına alınan polis memuru adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca, konunun tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir."

PEŞ PEŞE TEPKİLER! BAKAN TUNÇ: "EN ÇİRKİN, EN AŞAĞILIK SALDIRIDIR"

Söz konusu olaya Bakanlar da tepki gösterdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır." dedi.

Bakan Tunç şunları ifade etti:

"Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır.

Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz.

Ankara’da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten yaralama” suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

Gözaltına alınan şüpheli Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır."

BAKAN GÖKTAŞ: "DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise şunları söyledi:

"Ankara’da eşi tarafından şiddete uğrayan kardeşimizin yanındayız, kendisine her türlü desteği vereceğiz.

Bakanlık olarak, Ankara’da ve Şanlıurfa’da ilgili tüm birimlerimiz ile yakından takip ettiğimiz vakaya ilişkin adli süreci de takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız.

Şiddetin faili kim olursa olsun her vakayı titizlikle takip etmeye, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi amasız, fakatsız ve sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."