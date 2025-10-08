HABER

Ankara’da rüşvet operasyonu: 27 şüpheli gözaltına alındı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Milli Savunma Bakanlığından talep edilen bazı izin belgeleri üzerinden menfaat temin edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda ilgili Bakanlıktan talep edilen bir kısım izin belgelerinde menfaat temin edildiğine ilişkin yapılan tespitler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2’si ihraç, 1’i emekli kurum personeli, 2’si bu kişilerin aile yakını, 27’si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında "rüşvet almak-vermek, rüşvete aracılık etmek" suçlarından Ankara merkezli 8 Ekim tarihinde gözaltı kararı verildi.

27 şüpheli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

