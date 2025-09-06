HABER

Ankara'da sağanak etkili oldu; yollar göle döndü

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşım aksadı.

Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Kentin bazı yerlerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Şaşmaz mevkii de sağanak nedeniyle göle döndü.

Yoğun trafiğin olduğu bulvarda ulaşım durma noktasına geldi ve uzun araç konvoyu oluştu. Aynı bölgede ara sokaklarda da su birikintileri oluştu. Bazı araçlar suyun içinde mahsur kaldı.

Vatandaşlar tıkanan mazgalları elleriyle açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. Ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

(DHA)

Ankara
