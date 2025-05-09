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Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu, ulaşım aksadı.

Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Başkentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi.

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YAĞIŞ NEDENİYLE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu, ulaşım aksadı. Belediye ekipleri, suyla kaplanan bölgelerde çalışma yaptı. Rüzgar nedeniyle kafe ve restoranların sandalyeleri devrildi. Vatandaşlar koşarak sığınacak yer aradı. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kuvvetli yağışın kısa süreli etkili olacağı belirtilerek, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu yağmur Ankara
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