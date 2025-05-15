Ankara’da Sakarya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen 104 yıllık patlamamış el bombası bulundu

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesinde soğan tarlasında çalışan çiftçi Muhammed Kara bir mühimmat buldu. Durumu hemen yetkililere bildiren Kara’nın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, el bombasını kontrollü şekilde imha etti.

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NDEN KALDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

El bombasının 1921 yılında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi’nden kaldığı tahmin ediliyor. Olay, bölgenin halen tarihi mirasın izlerini taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, bölgede benzer bulgulara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli cisimlerle karşılaşılması durumunda vatandaşların durumu derhal güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır