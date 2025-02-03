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  4. Ankara'da şehir eşkıyası! Köpeğe defalarca vurdu... Kaçırmak istediği kadını mahalleli kurtardı

Ankara'da şehir eşkıyası! Köpeğe defalarca vurdu... Kaçırmak istediği kadını mahalleli kurtardı

03.02.2025 08:34
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Ankara'daki şehir eşkıyası sokak ortasında darp ettiği kadını, aracıyla kaçırmaya çalıştı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler Polatlı'da kaydedildi. 21 yaşındaki A.A. isimli genç erkek, H.N.K. adlı kadını ve köpeğini darbederek, kaçırmaya çalıştı. Zorla otomobile bindirilen kadın çevredekilerin tepki göstermesi üzerine fırsattan yararlanıp araçtan inerken, olay yerinden kaçan A.A. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ankara'da şehir eşkıyası! Köpeğe defalarca vurdu... Kaçırmak istediği kadını mahalleli kurtardı

Dehşete düşüren olay Ankara'nın Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre A.A., yönetimindeki otomobille cadde üzerinde köpeğini gezdiren H.N.K.’nin yanında durdu. Otomobilden inen şüpheli, genç kadına saldırıp beraberindeki köpekle birlikte darbetti.

SAÇINDAN ÇEKİP ZORLA ARABAYA BİNDİRDİ, KÖPEĞE TEKMELER SAVURDU

Kadını saçından çekip, tekme ve yumruk darbeleriyle zorla otomobile bindiren A.A., elinden bırakmak istemediği köpeğe de tekmeler savurdu.

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MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ, KADIN OTOMOBİLDEN İNMEYİ BAŞARDI

Kadının yardım çığlıkları üzerine çevrede oturanlar A.A.’ya tepki gösterdi. Birçok kişi pencere ve balkonlara çıkarken, bazı kişilerde sokağa çıkarak şehir zorbasının üzerine doğru gitti. Bunun üzerine şüpheli otomobiline binerken bu fırsattan yararlanan H.N.K. ise araçtan dışarı çıktı.

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Şüpheli otomobille olay yerinden kaçmaya çalışırken bu kez onu engellemeye çalışan kadın düşerek, başına kaldırıma çarptı.

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Mahalleli kadının etrafından çember oluştururken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinden kaçan köpek de uzun uğraşlar sonucu bulundu.

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ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri ise olay yerinde yaralı kadın ile çevredekilerin bilgisine başvurdu.

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Ardından polisin yaptığı çalışma ile yeri tespit edilen A.A., kaçtığı otomobilde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Ankara köpek darp
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