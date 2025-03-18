Ankara'da şehit diplomatlar anıldı! "Amacı, hedefi, gerekçesi ne olursa olsun terör eylemlerini lanetliyoruz"

Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan Dışişleri Şehitliği'ndeki anma törenine; şehit yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, bakanlık mensupları, emekli büyükelçiler, kordiplomatik temsilciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Gümrükçü, bir konuşma yaptı. Gümrükçü, terörün tüm insanlığın karşısında halen büyük bir tehdit olarak durduğunu belirterek, "Sayısız masum insanı teröre kurban vermiş bir ülke olarak amacı, hedefi, gerekçesi ne olursa olsun dünyanın her yerindeki bütün terör eylemlerini en şiddetli şekilde lanetliyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm terör örgütleri ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Aynı zamanda terörle mücadelede etkin uluslararası iş birliğinin yılmaz savunucusu olmaya devam ediyoruz" dedi.

'BU ALÇAK TERÖR EYLEMLERİ BİZLERİ YILDIRMADI'

Gümrükçü, 1973 yılında bir münferit saldırı ile başlayan ve tam 50 yıl önce 1975'te örgütlü hale bürünen bir terör kampanyasının hedefi olan Türk Dışişleri'nin, uluslararası terörün karanlık yüzünü en net şekilde gördüğünü ifade etti. Gümrükçü, "ASALA, JCAG, 17 Kasım ve PKK terör örgütleri tarafından dünyanın dört bir tarafından düzenlenen onlarca saldırıda diplomatlarımız, temsilcilik çalışanlarımız, müşavir ve ateşelerimiz ile aile fertlerinden 41 kişi şehit olmuş, çok sayıda mensubumuz ve yakınları yaralanmıştır. Ancak bu alçak terör eylemleri bizleri yıldırmamış, bilakis her şart altında vatana hizmet etme azim ve kararlığımızı artırmıştır. Mensuplarımız dünyanın dört bir yanında, ulusal davalarımızın savunulması amacıyla var gücü ile çalışmaya devam etmişlerdir. Şehitlerimizin canları ile ortaya koydukları fedakarlık hepimize yol göstermiş ilham ve güç kaynağı olmuştur" diye konuştu. Konuşmaların ardından şehitler için dua okundu. Daha sonra Şehitler Anıtı'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği adına çelenk bırakıldı.

(DHA)