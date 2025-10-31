HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara’da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, bisiklet çalma iddiası ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Abacı hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan F.K. polis ekipleri tarafından yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ankara’da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek 347’inci sokakta meydana geldi. İddialara göre, Haydar Murat Abacı (29) ile F.K. (24) arasında bisiklet çalma meselesinden tartışma çıktı.

KAÇAK SALDIRGAN YAKALANDI

Tartışmanın büyümesiyle F.K. isimli şahıs, ruhsatsız tabancı ile Haydar Murat Abacı'yı vurarak, olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abacı hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Abacı hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan F.K. polis ekipleri tarafından yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AFAD duyurdu! Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu! Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Çorum’da müstakil ev alev alev yandı: 7 kişi dumandan etkilendiÇorum’da müstakil ev alev alev yandı: 7 kişi dumandan etkilendi

Anahtar Kelimeler:
Ankara silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.