Ankara’da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek 347’inci sokakta meydana geldi. İddialara göre, Haydar Murat Abacı (29) ile F.K. (24) arasında bisiklet çalma meselesinden tartışma çıktı.

KAÇAK SALDIRGAN YAKALANDI

Tartışmanın büyümesiyle F.K. isimli şahıs, ruhsatsız tabancı ile Haydar Murat Abacı'yı vurarak, olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abacı hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Abacı hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan F.K. polis ekipleri tarafından yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

