HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara’da tır elektrik tellerine takıldı, trafo patladı

Ankara’nın Haymana ilçesinde seyir halindeki tır elektrik tellerine takıldı. Trafonun patlaması sonucu otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara’da tır elektrik tellerine takıldı, trafo patladı

Olay, İncirli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir tırın elektrik tellerine takılması nedeni ile trafo patladı. Patlamanın etkisi ile otluk alanda yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekibine bildirdi.

Ankara’da tır elektrik tellerine takıldı, trafo patladı 1

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay maddi hasar ile atlatıldı. Trafo patlaması nedeniyle bölgede elektrik kesintisi meydana geldi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump ile yolları ayırmıştı! Elon Musk, Amerika Partisi'nin kurulduğunu açıkladı: "Size özgürlüğünüzü geri verecek"Trump ile yolları ayırmıştı! Elon Musk, Amerika Partisi'nin kurulduğunu açıkladı: "Size özgürlüğünüzü geri verecek"
Gabar'daki orman yangını kontrol altına alındıGabar'daki orman yangını kontrol altına alındı

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kulüpler Dünya Kupası'nda şok sakatlık!

Kulüpler Dünya Kupası'nda şok sakatlık!

Soğuk hava etkili oluyor! Isınmak için soba yaktılar

Soğuk hava etkili oluyor! Isınmak için soba yaktılar

O ilimizi sel vurdu! Evleri su bastı, mahsur kalanlar kurtarıldı

O ilimizi sel vurdu! Evleri su bastı, mahsur kalanlar kurtarıldı

Fenerbahçe PSG ile yıldız oyuncu için anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe PSG ile yıldız oyuncu için anlaşmaya vardı!

Muhittin Böcek tutuklandı! Eski gelini adli kontrolle serbest

Muhittin Böcek tutuklandı! Eski gelini adli kontrolle serbest

Etrafı küle döndü! Alevlerin ortasında kalan bahçe yangından etkilenmedi: "Emeğimin karşılığını aldım"

Etrafı küle döndü! Alevlerin ortasında kalan bahçe yangından etkilenmedi: "Emeğimin karşılığını aldım"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.