Ankara'da yangın tüpü ile camiye zarar verdiler

Ankara’nın Akyurt ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi’nde bulunan Fatih Camii, kimliği belirsiz iki kişinin neden olduğu zararla sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, ikindi namazı öncesinde, cemaatin henüz camide bulunmadığı sakin bir zamanda iki şahıs ibadethaneye girdi.

Şüphelilerden biri, cami duvarına asılı olan yangın tüpünü alarak önce yere, ardından yanındaki arkadaşına doğru sıktı. Yangın tüpünden çıkan yoğun kimyasal toz, cami içindeki halılar ve diğer eşyaların büyük zarar görmesine yol açtı.

OLAY ANI GÜVENLİ KAMERASINDA

Cami yetkilileri, ortamda oluşan yoğun toz ve zarar gören halıları fark edince güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinde iki kişinin sessizce içeri girdikleri, yangın tüpünü alarak hem zemine hem de birbirlerine doğru sıkarken çekilmiş anlar net biçimde yer aldı.

Görüntülerin ardından cami yönetimi olayı polise bildirdi ve şahıslardan şikayetçi oldu. Emniyet birimleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır