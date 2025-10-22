HABER

Ankara'da 'yardım bahanesiyle cinsel istismar' iddiası... O şüpheli tutuklandı

Ankara'da iki kadına yardım bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ankara'da 'yardım bahanesiyle cinsel istismar' iddiası... O şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altındağ'da 2014 yılında kurulan bir dernekte gönüllü yardım çalışmaları yürüten S.K'nın yardıma muhtaç kadınlara yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri, mağdurların ifadesi doğrultusunda şüpheli S.K'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "cinsel istismar" suçundan tutuklandı.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

