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Ankara Eymir Gölü çevresinde orman yangını! Havadan müdahale başladı

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü çevresindeki ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Gölbaşı'nda Eymir Gölü çevresindeki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Karadan söndürme çalışmaları sürerken helikopter de havadan alevlere müdahale etti.

VALİLİK TALİMAT VERDİ

Ankara Eymir Gölü çevresinde orman yangını! Havadan müdahale başladı 1

Öte yandan Ankara Valiliği tarafından Eymir Gölü çevresindeki alanlarda bulunan sivillerin tahliyesi için güvenlik güçlerine talimat verildi.

Ankara Eymir Gölü çevresinde orman yangını! Havadan müdahale başladı 2

Ankara Valisi Vasip Şahin, alandaki bütün siviller, piknik ve yürüyüş için gelenlerin tahliye edildiğini söyledi. Ekiplerin söndürme ve tahliye çalışmaları sürüyor.

1 UÇAK VE 5 HELİKOPTERLE MÜDAHALE

Keşif Uçağı OTAĞ’dan yangında müdahale görüntüleri kaydedildi.

Eymir Gölü çevresindeki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ankara Eymir Gölü çevresinde orman yangını! Havadan müdahale başladı 3

İtfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri karadan alevleri kontrol altına almaya çalışırken havadan da 1 uçak ve 5 helikopterle alevlere müdahale ediliyor.

(DHA)

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yangın Ankara
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