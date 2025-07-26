Ankara Eymir Gölü çevresinde orman yangını! Havadan müdahale başladı

Gölbaşı'nda Eymir Gölü çevresindeki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Karadan söndürme çalışmaları sürerken helikopter de havadan alevlere müdahale etti.

VALİLİK TALİMAT VERDİ

Öte yandan Ankara Valiliği tarafından Eymir Gölü çevresindeki alanlarda bulunan sivillerin tahliyesi için güvenlik güçlerine talimat verildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, alandaki bütün siviller, piknik ve yürüyüş için gelenlerin tahliye edildiğini söyledi. Ekiplerin söndürme ve tahliye çalışmaları sürüyor.

1 UÇAK VE 5 HELİKOPTERLE MÜDAHALE

Keşif Uçağı OTAĞ’dan yangında müdahale görüntüleri kaydedildi.

Eymir Gölü çevresindeki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İtfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri karadan alevleri kontrol altına almaya çalışırken havadan da 1 uçak ve 5 helikopterle alevlere müdahale ediliyor.

(DHA)